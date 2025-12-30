「バドミントン・全日本総合選手権」（３０日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）１つのプレーで２点加算される“二重得点”の場面があった。志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）組と、桜本絢子（ヨネックス）広田彩花（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）組が対戦した女子ダブルス決勝で、１６−１４と桜本、広田組がリードして迎えたポイント。志田、五十嵐組が１５点目を取ってビデオ判定が行われた後、誤って１６−１６とさら