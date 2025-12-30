2026年6月11日（現地時間）にカナダ、アメリカ、メキシコで共同開催W杯が幕を開ける（決勝は7月19日）。出場国は「16増」の「48」。試合数も「40増」の「104」に膨れ上がり、日本が初のベスト8入りを果たすには、決勝トーナメントで「2勝」しなければならない。カギを握っているのが、森保ジャパンで不動の1トップを務めるオランダ1部フェイエノールト所属のFW上田綺世だ。「靭帯がブチッと…」森保J南野拓実がW杯出場絶望、最多