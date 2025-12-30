対ドルでややしっかり＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは午前からしっかり。朝の０．６６９１ドルから午後に０．６７１５ドルを付けた。ユーロドルやポンドドルが上昇するなど、ドルは午後に入って全面安となっており、豪ドルドルを支えた。昨日は海外市場で金の反落が見られたことで、豪ドルも売りが出て０．６７２７から０．６６８３を付けた。少し戻してオセアニア市場を迎えると、その後も豪ドル買いが優勢。ドル全面