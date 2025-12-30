東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特になし ※要人発言やニュース 台湾当局 中国人民解放軍による台湾周辺での軍事訓練二日目について 台湾周辺で人民解放軍艦船１４隻を確認、人民解放軍機９０機が海峡中央線を越え、防空識別圏に入った 香港株式市場 AI創薬のインシリコ・メディシン・ケイマン・トップコ香港株式市場でIPO４６０億円規模