今月8日、青森県八戸市で震度6強の揺れを観測した地震で、高架橋が損傷したJR八戸線が30日、22日ぶりに全線で運転を再開しました。30日午前9時台の列車から運転を再開したのは、JR八戸線の八戸駅と鮫駅の間11キロです。今月8日に発生した震度6強の地震では、八戸市内の高架橋で一部鉄骨がむき出しになるなど複数の損傷が確認されていました。地震の翌日から急ピッチで補修作業が進められ、年内の復旧にこぎつけました。これで今月2