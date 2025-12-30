養命酒の製造・販売を手がける養命酒製造は30日、東証プライム市場での上場を取りやめ、株式の非公開化を検討していることを明らかにした。非公開化に向けた入札で、米投資ファンドのKKRが優先交渉権を獲得した。来月に株式公開買い付け（TOB）を実施すると一部で報道されたが、養命酒製造は「見通しは立っていない」とコメントした。2025年3月期の営業利益は、主力商品「薬用養命酒」の販売が振るわず前期比約7割減となった