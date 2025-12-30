川口オートのスーパースターフェスタは4日目を迎えた。8R準決勝戦は長田稚也（25＝飯塚）が制した。4周目で前を行く泉田をかわし、そこからは危なげなく先頭をキープした。「スタートで迷惑をかけて素直には喜べない」と神妙な表情。1角で大木光と接近し、大木が大きく外に膨らんだことを指していた。「ただ、変わらず足はいい。乗りやすくなっている。あとはあすの優勝戦の時刻に合うよう調整したい」と語った。泉田