ワンダープラネットが急反騰し、年初来高値を更新した。同社はブシロードとの共同開発による新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ（ネンサバ）」について、来年２月１８日の世界同時リリースを予定している。事前登録を今年１２月２０日に開始していたが、同ゲームの公式Ｘでの２７日の投稿で、事前登録者数が２０万人を突破したことが明らかとなった。事前