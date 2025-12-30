フィットクルーは５連騰。同社はパーソナルトレーニングジムやパーソナルトレーナー養成スクールの運営を手掛ける。１２日に東証グロース市場に新規上場した。初値は公開価格（２２００円）を上回る３０００円と好調な滑り出しをみせたが、その後は換金売りに押され下値模索の展開に。２２日に２２３０円の安値をつけた。ただ、そこを起点に足もとは持ち直しの動きを強めており