コロンビア・ワークスが堅調維持。きょう３０日正午ごろ、京葉銀行から同日にポジティブインパクトファイナンスで資金調達を実施したと発表しており、株価の支援材料になっているもようだ。 出所：MINKABU PRESS