午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５２、値下がり銘柄数は９６９、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、精密機器、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは非鉄金属、証券・商品、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS