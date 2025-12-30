（台北中央社）中国軍が29日から台湾周辺で軍事演習を行っている。頼清徳（らいせいとく）総統は30日、中国が近ごろ軍事的圧力を頻繁に強めているとし「責任ある大国の行為では決してない」とコメントした。中国側は29日朝に、同日から台湾周辺で演習を行うと発表。30日には実弾射撃演習も実施するとしている。頼氏は自身のフェイスブックを更新し、台湾海峡とインド太平洋地域の平和維持は国際社会の共通の期待であり、台湾が地域