（台北中央社）中国人民解放軍が台湾周辺で軍事演習を実施しているのを受け、国防部（国防省）は29日午後に開いた記者会見で、演習区域内に台湾の領海が含まれていることに触れた上で、最前線部隊に交戦規定（ROE）にのっとり対処するよう権限を与えるとの方針を示した。中国軍東部戦区は29日午前、「正義使命2025」と題した台湾を包囲する形での軍事演習の開始を発表。30日には午前8時から午後6時まで、台湾を取り囲む海域と空域