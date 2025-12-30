30日15時現在の日経平均株価は前日比106.60円（-0.21％）安の5万420.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は552、値下がりは969、変わらずは78と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は70.59円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が36.1円、フジクラ が11.7円、コナミＧ が7.86円、伊藤忠 が6.27円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日