プロボクシングWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）の世界初挑戦が来年3月までに行われる予定と、米リング誌のマイク・コッピンガー記者が日本時間30日、自身のXで報じた。WBA世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）と平岡の試合が「2026年の第一四半期に予定されている」と記した。平岡vsラッセルは当初、11月14日に米フロリダ州マイアミで、世界的ユーチューバー兼プロボ