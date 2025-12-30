活動を休止している韓国の女性アイドルグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属レーベル・ＡＤＯＲ（アドア）が２９日、メンバー、ハニ（２１）のレーベル正式復帰、ミンジ（２１）とは議論中、ダニエル（２０）に契約解除を通告したことを公式に発表した。これに先立って同社は１１月、ヘリン（１９）とヘイン（１７）のレーベル復帰を発表し、ミンジ、ハニ、ダニエルは韓国メディアを通し、レーベルへの復帰意思を表明していた。