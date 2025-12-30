25日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、ホームゲーム会場にて「アリーナ整備応援募金」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 今回の募金実施は、12月17日（水）に岡山市が進める「多目的屋内施設整備事業の実施決定」を受け、アリーナ整備事業の機運をさらに高めていくことを目的として行われる。 募金は2026年1月10日（土）、11日（日）