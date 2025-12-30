ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が３０日までに、インスタグラムを更新。「大掃除をしていたら、子供たちが小さかった時に、私が書いて壁に貼ってあった「約束事」が出て来た」と、自身の子どもたちと交わしたとみられる家庭での約束事を記した紙を公開した。「約束事」には「朝起きたら『おはよう』」「寝るときは『おやすみなさい』を言うこと。」と基本的なあいさつを始め、「テレビは一日一時間（ビデオも入れて）」と厳しい