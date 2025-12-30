渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。サウジアラビア・リヤドで行われたスーパーバンタム級転向初戦で中谷潤人（27＝M.T）が苦戦した原因が“階級の壁”にあることを否定した。畑山氏は「階級の壁と言っている人がいたけど、そうは思わない。体調だと思う」と切り出した。中谷は世界ランカーのエルナンデスに3―0で判定勝ち。国内新記