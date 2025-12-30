年明け早々に行われる中学入試を前に、大分市の学習塾で年末年始恒例の特訓会が30日から始まりました。 学習塾「東セミ」では、中学受験に向けて最後の追い込みを図ろうと毎年、5日間の特訓会を開いています。 初日の30日は県内の小学6年生約120人が参加し、過去の入試問題に取り組みました。 塾によりますと、最近の入試では英語のリスニング問題を導入する学校が増えているほか、問題を読み解き表現する力が問われる傾向にあ