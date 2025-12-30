料理は飲みながら作った「料理のレシピ本って出してみたかったんです。自分達のYouTubeで料理をするのも、『うまいこと行けば、レシピ本を……』っていう魂胆もあったので。まんまと……です（笑）」レシピ本を出すなんて、料理研究家でもなければ、容易なことではないだろう。そんな中、お笑いコンビ『納言』の薄幸（32）が、『納言・幸の今夜もやけに旨いレシピ』（辰巳出版）を上梓した。幸と言えば、ネタは毒舌、プライベート