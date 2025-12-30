NEXCO西日本が、中国地方の年始の渋滞予測を発表しました。NEXCO西日本では、年始の中国地方の高速道路について、下りの渋滞のピークが2026年1月2日と3日と予測しています。 また、上りの渋滞のピークは、１月2日から４日で、玉島インターチェンジから岡山ジャンクションの区間などで10キロの渋滞が予測されています。 また、渋滞を避けるため12月27日から1月4日までの土日祝日はＥＴＣの休日割引が適用