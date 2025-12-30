日本銀行が12月29日に公表した12月会合の「主な意見」で、政策委員の利上げに好意的な姿勢が改めて明確になった。マーケットではポジティブな要素として認識され、円相場は一時1ドル=156円台前半まで上昇するなど、大きな動きがあった。【こちらも】日経平均とTOPIXの違いは? どちらの指数に投資すべきか徹底解説12月18〜19日の会合では、政策金利を0.5％程度から0.75％程度に引き上げた。1995年以来30年ぶりの高水準で、また