日本共産党の委員長や議長を務めた不破哲三（ふわ・てつぞう、本名・上田建二郎＝うえだ・けんじろう）さんが死去したことが３０日、分かった。９５歳だった。１０代で入党し、１９６９年の衆院選で初当選。以来、２００３年に引退するまで１０期にわたり衆院議員を務め、党の理論的支柱とされた。００年に党トップの議長に就任後は、志位和夫前委員長と共に党を先導した。１０代の時から約８０年にわたり、人生を共産党の活動