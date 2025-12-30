広東省・深圳西部港区の蛇口コンテナふ頭。（１２月９日、ドローンから、深圳＝新華社配信／唐蜀全）【新華社深圳12月30日】中国広東省深圳税関がこのほど発表した深圳市の1〜11月の貿易額は前年同期比0.6％増の4兆1200億元（1元＝約22円）となり、国内都市の1位を維持した。うち輸出は3.5％減の2兆5千億元、輸入は7.7％増の1兆6200億元だった。貿易形態別では、一般貿易額が2.7％減の2兆2千