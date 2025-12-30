俳優の杉浦太陽が29日に自身のアメブロを更新。歴代のウルトラマンシリーズ出演者たちとの集まりに参加したことを報告した。【映像】辻希美、授乳中の写真＆「こんな格好で失礼」無防備な育児の様子この日、杉浦は「（＃超人会）ウルトラセブン モロボシダンを囲う会」と切り出し「森次晃嗣さんのお店＃ジョリーシャポーにて、ウルトラファミリーで集いました」と、『ウルトラセブン』でモロボシ・ダン役を演じた俳優・森次晃