第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。３連覇を狙う青学大の黒田朝日（４年）、３大会ぶりの王座奪還に挑む駒大の佐藤圭汰（同）、悲願の初優勝を目指す国学院大の野中恒亨（３年）ら、勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。区間賞５回、区間新４回今季の駅伝シー