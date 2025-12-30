ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÁ°¤ÎµÄÄ¹¡¦ÉÔÇËÅ¯»°»á¤¬¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£95ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÇË»á¤Ï1930Ç¯¡¢Åìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢Å´¹ÝÏ«Ï¢¤Î½ñµ­¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢69Ç¯¤Ë½°±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¡¢70Ç¯¤Ë40ºÐ¤ÇÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î½ñµ­¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡È¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£82Ç¯¤Ë¤ÏÅÞ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢87Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡×¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼­Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î89Ç¯¤ËÉüµ¢¡¢¤½¤Î¸å¤â2006Ç¯¤Þ¤ÇµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê