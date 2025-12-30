大型犬がソファで寝転んでいる姿は、まるでおじさんのようで…？投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「着ぐるみ着た人だよね？ｗ」といった声が寄せられています。 【動画：ソファで眠そうにしている大型犬を見てみたら…おじさんすぎる寝姿】 ソファでくつろぐ大型犬 TikTokアカウント「chaushiba.popotaaa」に投稿されたのは、チャウチャウ×柴犬のMIX犬「ぽぽ太」くんがソファでくつろいでいる様