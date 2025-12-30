ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）、各球団の番記者が選出する２６年シーズンのブレイク候補選手を紹介し、ドジャースは佐々木朗希投手（２４）が、日本人では唯一名を連ねた。メジャー１年目だった今季は、開幕から先発ローテ入りしたが、５月に右肩のインピンジメント症候群のため離脱して１勝止まりに終わった朗希。それでも９月に一時的にリリーフに転向すると、ポストシーズンでは守護神を務めるなど存在感を示