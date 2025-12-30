共産党の不破哲三前議長＝2018年9月共産党の委員長や議長を歴任し、党の理論的支柱とされた不破哲三さん（ふわ・てつぞう、本名上田建二郎＝うえだ・けんじろう）が30日に死去した。党関係者が明らかにした。95歳だった。東京都出身。1970年、40歳で書記局長に抜てきされた。故宮本顕治氏が議長となった82年の党大会で後任の委員長に就任。90年からは志位和夫書記局長（当時）とのコンビで党運営に当たった。2000年から議長。0