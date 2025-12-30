◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦吉良大弥―イバン・バルデラス（１２月３１日、大田区総合体育館）ＷＢＡ世界ライトフライ級級挑戦者決定戦の前日計量が３０日、都内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（２２）＝志成＝がリミットより１００グラム