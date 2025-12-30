「全国高校ラグビー・２回戦、桐蔭学園３７−５常翔学園」（３０日、花園ラグビー場）史上６校目の３連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第１）が初戦に臨み、５トライを奪って前回大会４強の常翔学園（大阪第２）に快勝した。前半２分、敵陣でのラックから主将のフッカー堂薗尚悟（３年）が持ち出し、左中間へ先制トライ。７分後にはＳＯ竹山史人（３年）が絶妙な左隅へのキックパスでＷＴＢ西本友哉（３年）のトライを演出。前半