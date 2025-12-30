女優の本仮屋ユイカ（38）が30日、インスタグラムのストーリーズを更新。同日、インスタグラムで第3子の妊娠を発表した、妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）を祝福した。ユイカは妹のリイナの投稿を引用し、花束や笑顔のスタンプで第3子の妊娠を祝福した。