上海市の観光名所、豫園商城で記念撮影するスペイン人観光客。（７月２１日撮影、上海＝新華社配信／張悦）【新華社北京12月30日】中国国家統計局は30日、2024年の全国観光・関連産業の増加値（付加価値額）は5兆8631億元（1元＝約22円）だったと発表した。国内総生産（GDP）に占める割合は前年比0.1ポイント上昇の4.4％となった。分野別にみると、観光業の増加値は5兆3546億元で、観光・関連産業増加値に占める割合が0.3ポ