学習まんがシリーズ「つかめ！理科ダマン」（マガジンハウス）のイベント「シンといっしょに理科＆英語であそぼ！」が22日、東京・江東区の有隣堂ららぽーと豊洲店で開催された。【画像】「つかめ！理科ダマン」科学の天才・シン『つかめ！理科ダマン』は、主人公で科学の天才・シンとともに、身近な科学の疑問を爆笑しながら学べる学習まんが。最新刊は、シリーズで初めて「英語」をテーマにした『つかめ！英語ダマン英会話