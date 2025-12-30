Ｊ３福島は３０日、元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が来季Ｊ２の横浜Ｃから期限付き移籍で加入すると発表した。期間は２０２６年６月末まで。横浜Ｃでプレーした２１年以来、５年ぶりのＪリーグ復帰となる。２月に５９歳となる三浦は、プロ４１年目の来季に向けてクラブを通じ、「新たなチャレンジを迎えることとなりました。サッカーに対する情熱は年齢を重ねても変わることはありません。新たな歴史を一緒に築いていきましょ