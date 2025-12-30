中国国際貿易促進委員会（CCPIT）が12月29日に開催した記者会見で明らかになったところによると、第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（以下、サプライチェーン博）の組織・準備作業は順調に進んでおり、今大会では初めて人工知能（AI）専用エリアが設置されることになりました。第4回サプライチェーン博では、前回設けられた「イノベーション・チェーン」エリアを引き続き設置してイノベーションの成果の実用化・応用に至る