¥É¥ì¥¹°Ê³°¤âÁûÁ³½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG1Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹ß·¤Î°áÁõ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥¨¥Ê¥á¥ëÁÇºà¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬SNS¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤ó¤À¡×¡Ö°áÁõ¹¶¤á¤¹¤®¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É½¾´¼°¤ÇÄ¹ß·¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤¬²ÖÂ«¤ò