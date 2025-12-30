仙台大を卒業後の2024年にベガルタ仙台に加入。１年目は24試合に出場し、２年目の今季は30試合でピッチに立ち、J初ゴールを含む２得点をマークした。着実に成長する石尾陸登が12月30日、クラブの公式サイトで「このたび、ジェフユナイテッド千葉へ移籍することになりました」と伝えた。J１復帰を果たした名門クラブに完全移籍する。その胸中は複雑だ。「このクラブを離れるのはとてもさびしいですし、この決断をするまでにす