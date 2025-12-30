愛知県一宮市の病院で新型コロナウイルス対策補助金約5260万円を詐取したとして、名古屋地検特捜部は30日、詐欺罪で、医療法人理事今村有希子容疑者（57）を起訴した。夫で元衆院議員の洋史氏（63）が理事長を務めている。