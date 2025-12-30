「突撃！隣の晩ごはん」で全国の家庭を訪ねた“ヨネスケ”こと落語家・桂米助（77）は2024年に20歳下の陽子さんと結婚。遺産や遺言など、「最後の恋の金銭事情」に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】20歳年下の妻・陽子さんとヨネスケ（77）「最後の恋」と決めたからこそ、ヨネスケは現実から目をそらさず向き合っている。遺言書については…ヨネスケ「公証役場で弁護士も同席し、4人で手続きを終え