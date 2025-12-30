阪神の注目の若手選手を紹介する企画第５回は山田脩也内野手（２０）を取り上げる。２年目の今季は２軍で１００試合に出場し、打率・１９８、５１安打をマーク。ルーキーイヤーと比べて横ばいの印象だが、プロ初本塁打を含む３発を放ち、パンチ力が向上した。もっとも課題が残ったのは持ち味だったはずの守備だった。ウエスタンでは２１個の失策を記録。秋季キャンプでは「論外ですね。焦りすぎたというか急がなくてもいいのに