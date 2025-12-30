ボクシングＷＢＡ世界バンタム級（上限体重５３・５キロ）挑戦者決定戦（３１日、東京・大田区総合体育館）の前日計量が３０日、都内で行われ、同級９位・井岡一翔（３６＝志成）は５３・５キロ、対戦相手の同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）５３・３キロでパスした。５階級制覇を目指して１階級上げた井岡は「全然強いな、戦えるな、というところを見せたい」と意気込んだ。計量後の会見で井岡は「