【モデルプレス＝2025/12/30】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が12月29日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳女優「目を疑うスタイルの良さ」美脚透けるセクシーコーデ◆高橋ひかる、ショーパン美脚披露高橋は「プードルファー あったかわいい」とつづり、ファーコート姿を披露。コートに合わせたショートパンツからはスラリとした美しい脚が伸びている