【モデルプレス＝2025/12/30】タレントの小倉優子が12月29日、自身のInstagramを更新。三男とカレーを作った様子を公開した。【写真】3児のママタレ「ほっこりする光景」5歳息子との調理風景◆小倉優子、三男とのカレー作りの様子公開小倉は「先日、三男と一緒にカレーを作りました！」と報告。「玉ねぎが辛くて、サングラスをかけることに」と記し、三男が包丁を上手に使って茄子や玉ねぎを切る姿や完成したカレーとともにピース