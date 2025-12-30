午後の下げは１５６円０１銭まで＝東京為替 ドル円は午前中に１５５円９０銭台から１５６円３４銭まで上昇。午後は一転してドル売り円買いとなったが１５６円０１銭までと大台を割り込まずにもみ合いとなっている。 USDJPY 156.06