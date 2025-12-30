ポンドドル１.３５１７まで上昇、全般にドル安＝東京為替 ポンドドルは１．３５１７まで上昇。ユーロドルは１．１７７９を付けるなど、全般にドル安基調。ドル円も午前の上昇分のほとんどを解消。 GBPUSD 1.36515EURUSD 1.1776