新年を前に栃木県高根沢町の安住神社では、重さ700キロを超える日本一大きいとされる鏡餅が奉納されました。神職が専用のフォークリフトで運ぶのは、直径110センチと80センチの餅を重ねた鏡餅です。その上に、巫女8人と氏子4人によって3段目の餅が担がれて重ねられ、高さ90センチ、重さ700キロを超える、日本一大きいとされる鏡餅が奉納されます。餅の上に、みかんの代わりに置かれるのは世界最大級の柑橘類・晩白柚です。高根沢町