気象庁によりますと、東北地方では、冬型の気圧配置や上空の強い寒気の影響により、あす（３１日）昼過ぎから１月１日にかけて大雪となる所がある見込みです。 【新春寒波】雪雨シミュレーション1月2日ごろから日本海側を中心に大雪のおそれ 大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒してください。 ３１日は、低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進み、１月１日にかけて